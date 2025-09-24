Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Vormittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 228,85 EUR.

Das Papier von Siemens legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 228,85 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 228,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 226,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 83.634 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 6,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,38 EUR ab. Abschläge von 29,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,34 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 238,11 EUR an.

Am 07.08.2025 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,57 EUR je Aktie belaufen.

