Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag in Rot

25.09.25 12:07 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 223,40 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 223,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 222,55 EUR. Bei 225,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 323.351 Siemens-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 8,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 162,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,34 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 238,11 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 19,38 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,47 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

