Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 222,20 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 222,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 220,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 225,80 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 552.591 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 10,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 26,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,34 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 238,11 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 19,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Siemens dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,47 EUR fest.

