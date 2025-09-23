Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 227,70 EUR nach.

Die Siemens-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 227,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 227,00 EUR aus. Bei 227,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 27.946 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Bei einem Wert von 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 28,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,34 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 238,11 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,51 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

