Aktie im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag tiefer

24.09.25 12:05 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Mittag tiefer

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 227,90 EUR ab.

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 227,90 EUR nach. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 226,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 227,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 141.354 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 6,92 Prozent niedriger. Bei 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,75 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,34 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 238,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 07.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com

