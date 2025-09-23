DAX23.706 +0,4%ESt505.477 +0,1%Top 10 Crypto15,69 +2,9%Dow46.345 +0,1%Nas22.585 +0,1%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1743 -0,6%Öl68,54 +1,1%Gold3.756 -0,2%
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Darum notiert der Euro zum US-Dollar etwas schwächer
Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegt sich zur Wochenmitte leicht nach oben
Siemens im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

24.09.25 16:09 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 226,35 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
227,90 EUR 0,70 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 226,35 EUR ab. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 225,90 EUR nach. Bei 227,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 312.375 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,17 Prozent. Bei 162,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,26 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,34 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 238,11 EUR für die Siemens-Aktie.

Siemens veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren. Am 12.11.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,49 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Aktien von Merck und Siemens fester: Gemeinsame KI-gestützte Wirkstoffentwicklung wird vertieft

Siemens Healthineers-Aktie leichter: Kooperation mit Stryker bei Robotersystem

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 10 Jahren verdient

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

