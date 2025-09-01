Siemens Aktie
Marktkap. 185,7 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktien von Siemens bei einem unveränderten Kursziel von 230 Euro von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Der ehemalige Konglomeratsabschlag sei inzwischen nicht nur vollständig aufgeholt, die Aktien der Münchner notierten sogar nahezu 20 Prozent über ihrem inneren Wert (SOTP), schrieb Nicholas Green in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Vom Kapitalmarkttag im Dezember erwartet er sich kaum Impulse - auch nicht für die Gewinnerwartungen an 2026./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 16:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Market-Perform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
236,45 €
|Abst. Kursziel*:
-2,73%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
236,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,73%
|
Analyst Name:
Nicholas Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
233,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
