Siemens Aktie

Bernstein Research

Siemens Market-Perform

08:21 Uhr
Siemens Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktien von Siemens bei einem unveränderten Kursziel von 230 Euro von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Der ehemalige Konglomeratsabschlag sei inzwischen nicht nur vollständig aufgeholt, die Aktien der Münchner notierten sogar nahezu 20 Prozent über ihrem inneren Wert (SOTP), schrieb Nicholas Green in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Vom Kapitalmarkttag im Dezember erwartet er sich kaum Impulse - auch nicht für die Gewinnerwartungen an 2026./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 16:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Market-Perform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
236,45 €		 Abst. Kursziel*:
-2,73%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
236,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,73%
Analyst Name:
Nicholas Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

