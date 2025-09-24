Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 224,45 EUR.

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 224,45 EUR nach. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 224,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 225,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 73.467 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 8,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 162,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 38,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,34 EUR je Siemens-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 238,11 EUR.

Siemens veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Am 12.11.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,47 EUR je Aktie aus.

