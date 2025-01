Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 50,52 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 50,52 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 50,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 127.213 Siemens Energy-Aktien.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 53,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 5,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.01.2024 bei 11,09 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 78,05 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,053 EUR je Siemens Energy-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 41,63 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 13.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,52 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Siemens Energy am 12.02.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 11.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,697 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Schwacher Handel: DAX beginnt Handel in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen