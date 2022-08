Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Abschlägen

Um 02.08.2022 16:22:00 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 15,32 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 14,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.004.362 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,60 EUR) erklomm das Papier am 04.09.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 13,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,63 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,45 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 08.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 15.11.2023 dürfte Siemens Energy die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

GAZPROM beklagt Probleme mit Gasturbine für Nord Stream 1 - Aktie leichter

Bei Gas-Lieferstopp: Kann Flüssigerdgas Russlands Lieferungen im Winter ersetzen?

NEL, Linde & Co: Studie mit positiver Prognose für den Wasserstoffmarkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG