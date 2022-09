Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag leichter

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 13,91 EUR nach. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 13,86 EUR. Bei 14,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 959.312 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2021 auf bis zu 25,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 45,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,57 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 08.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.11.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 15.11.2023.

