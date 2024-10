Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 33,44 EUR ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 33,44 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 33,26 EUR ein. Bei 34,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.242.791 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 34,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 27.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 80,86 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,04 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.08.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent auf 8,80 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Siemens Energy dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,784 EUR je Aktie aus.

