Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 11,54 EUR.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 11,54 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,53 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 131.474 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 115,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 10,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 12,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,03 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 7.506,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,12 Prozent gesteigert.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 vorlegen. Am 13.11.2024 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Siemens Energy im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,995 EUR einfahren.

