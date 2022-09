Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verbilligt sich am Montagvormittag

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 13,83 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 13,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 79.961 Siemens Energy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,60 EUR erreichte der Titel am 04.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 45,98 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,36 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 3,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,57 EUR an.

Siemens Energy gewährte am 08.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Siemens Energy dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2023 präsentieren.

