Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 25,93 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 25,93 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 26,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 901.249 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 27,91 EUR markierte der Titel am 11.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 7,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 75,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,41 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.08.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,42 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 8,80 Mrd. EUR gegenüber 7,51 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,481 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Die Evolution von Siemens Energy: Von einem Geschäftsbereich zur Energie-Macht

So schätzen die Analysten die Siemens Energy-Aktie im August 2024 ein

DAX aktuell: DAX fällt zum Handelsstart zurück