Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verliert am Vormittag

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 25,27 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 25,27 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,27 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,48 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.475 Stück gehandelt.

Am 11.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,91 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,45 Prozent. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,063 EUR je Siemens Energy-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,41 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 13.11.2024 gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 12.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,481 EUR in den Büchern stehen haben wird.

