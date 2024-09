Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Kurs der Siemens Energy

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 26,16 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 26,16 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 26,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 686.713 Siemens Energy-Aktien.

Bei 27,91 EUR markierte der Titel am 11.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 75,53 Prozent sinken.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,063 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 24,41 EUR angegeben.

Am 07.08.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,80 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,51 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 13.11.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2025 erwartet.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,481 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

