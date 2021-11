Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert fester

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 24,48 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 16.086 Punkten tendiert. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,58 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 235.843 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.01.2021 bei 34,48 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,15 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2020 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 32,82 EUR. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,37 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Die Siemens Energy AG ist ein weltweit tätiger Industriekonzern auf dem Energiesektor. Die Gesellschaft spaltete sich im September 2020 als eigenständiges Unternehmen von der Siemens AG ab. Siemens Energy ist nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Energieübertragung und Stromerzeugung an. Zu den wichtigsten Produkten zählen vor allem Gas- und Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren, Kompressoren und weitere Kraftwerkstechnologien für unterschiedliche Energiequellen. Unter anderem werden eine Vielzahl von Industrieanwendungen für die Öl- und Gasindustrie angeboten. Außerdem entwickelt die Siemens Energy AG Technologien im Bereich neuer Energien, wie beispielsweise moderne Wasserstofftechnologien. Über die Mehrheitsbeteiligung an Siemens Gamesa Renewable Energy ist das Unternehmen mit Windenergietechnologien und -dienstleistungen im Bereich erneuerbarer Energien tätig und zählt hierbei zu den weltweiten Marktführern.

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie schließt mit Gewinnen: Siemens Energy verbessert Ergebnis stark und zahlt kleine Dividende

Ausblick: Siemens Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Siemens Gamesa- und Siemens Energy-Aktien schließen dennoch mit Kurssprung: Siemens Gamesa rechnet mit Umsatzrückgang

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG