Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens Energy

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 74,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 74,76 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 74,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 935.018 Stück.

Am 12.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 2,62 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 238,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,125 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 56,50 EUR.

Am 08.05.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 9,96 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,28 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 präsentieren. Am 10.08.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie auf neuem Rekordhoch - Anleger greifen weiter zu

Siemens Energy-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April

Siemens Energy-Aktie: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc.