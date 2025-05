Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy wird am Nachmittag ausgebremst

Kurs der Siemens Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 74,84 EUR.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 74,84 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 73,96 EUR aus. Bei 76,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.658.310 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 76,72 EUR markierte der Titel am 12.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,06 EUR ab. Abschläge von 70,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,125 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 56,50 EUR.

Am 08.05.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,96 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,28 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,24 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie auf neuem Rekordhoch - Anleger greifen weiter zu

Siemens Energy-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April

Siemens Energy-Aktie: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc.