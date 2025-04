Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 56,32 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 56,32 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 56,04 EUR. Mit einem Wert von 57,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 604.428 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 12,76 Prozent niedriger. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,53 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 70,65 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,051 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 12.02.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,94 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,735 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

