Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schießt am Donnerstagvormittag hoch

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 10,2 Prozent auf 63,62 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 10,2 Prozent auf 63,62 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,80 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,50 EUR. Bisher wurden heute 1.253.818 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 64,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 1,85 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,24 EUR. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,051 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 12.02.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,94 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,735 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie in Grün: Deutsche Bank AG vergibt Buy

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße