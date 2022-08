Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy kommt am Mittwochvormittag kaum vom Fleck

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der Siemens Energy-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 16,47 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,50 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,40 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.409 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,68 Prozent. Bei 13,36 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,57 EUR.

Am 08.08.2022 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.11.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 15.11.2023.

