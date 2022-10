Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 11,22 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,27 EUR an. Bei 10,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 841.918 Siemens Energy-Aktien.

Bei einem Wert von 25,59 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,17 Prozent. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,41 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 24,12 EUR angegeben.

Am 08.08.2022 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals.

Am 16.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie in Grün: Siemens Energy trennt sich von Mehrheitsanteil an russischem Joint Venture

Siemens Energy-Aktie in Grün: Siemens Energy-Chef soll nach Übernahme von Siemens Gamesa an Verwaltungsratsspitze

Siemens Energy-Aktie im Minus: Übernahmeplan für Siemens Gamesa kommt ins Stocken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG