Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagvormittag in Grün

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 61,88 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 61,88 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 62,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 188.021 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 4,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,40 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 76,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,080 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 12.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,79 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,90 Prozent auf 8,94 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,830 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

