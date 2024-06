Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Nachmittag

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 24,39 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 24,39 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 24,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.440.649 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2024 bei 27,01 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,416 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,84 EUR.

Siemens Energy gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,26 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,28 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 11.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,342 EUR im Jahr 2024 aus.

