Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kurs der Siemens Energy

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 25,50 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 25,50 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 25,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,61 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.432.981 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,45 Prozent. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,07 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,28 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,426 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste

XETRA-Handel: LUS-DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus