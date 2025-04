Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag billiger

Siemens Energy im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 62,50 EUR.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 62,50 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 60,92 EUR. Bei 62,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.238.948 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,34 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 260,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,053 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,50 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 12.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,94 Mrd. EUR – ein Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,809 EUR je Aktie aus.

