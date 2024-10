Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 36,50 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 36,50 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 36,80 EUR zu. Bei 34,70 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 36,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.291.285 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 36,85 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,96 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 82,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,063 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 29,20 EUR.

Am 07.08.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -3,42 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens Energy am 13.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,344 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

