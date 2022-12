Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 17,52 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 17,50 EUR. Bei 17,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 449.521 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 23,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 10,25 EUR. Mit Abgaben von 70,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 24,12 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Siemens Energy am 07.02.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,470 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Bildquellen: Siemens Energy AG