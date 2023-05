Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Mittag zu

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,20 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 24,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 225.391 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.05.2023 bei 24,59 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 136,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,09 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 08.02.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.064,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 05.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Siemens Energy.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,079 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG