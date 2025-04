Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag mit Einbußen

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 68,42 EUR nach.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 68,42 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 68,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.437.263 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.04.2025 auf bis zu 70,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 3,01 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 18,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 72,41 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,056 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,50 EUR.

Am 12.02.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 1,79 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,868 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

