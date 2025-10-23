DAX24.098 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.534 +1,9%Euro1,1588 -0,2%Öl65,98 +2,5%Gold4.112 +0,5%
Siemens Healthineers im Fokus

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag leichter

23.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 48,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
49,07 EUR -0,25 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 48,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 48,95 EUR. Bei 49,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 84.358 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 16,30 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,07 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,16 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent auf 5,66 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Outperform für Siemens Healthineers-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen

Bildquellen: Siemens AG

Wer­bung

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
06.10.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
