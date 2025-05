Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 47,34 EUR zu.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 47,34 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,92 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,71 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 92.456 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 19,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 14,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,47 EUR.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,91 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,44 Mrd. EUR eingefahren.

Am 30.07.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

