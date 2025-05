Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 47,79 EUR. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,79 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,71 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.353 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,37 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,47 EUR.

Am 07.05.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,91 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Siemens Healthineers dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

