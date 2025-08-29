Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Mit einem Wert von 35,52 EUR bewegte sich die Siltronic-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Siltronic-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:01 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 35,52 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 35,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.480 Siltronic-Aktien.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 111,01 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 11,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,100 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 46,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Am 28.10.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Aktie aus.

