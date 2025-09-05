Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagmittag auf grünem Terrain

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 33,90 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 33,90 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,36 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 6.565 Stück.

Am 11.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 112,39 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR ab. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 5,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,100 EUR. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

