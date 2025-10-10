Siltronic Aktie News: Siltronic verliert am Freitagmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 54,15 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 54,15 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,10 EUR nach. Bei 54,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 8.281 Aktien.

Bei einem Wert von 65,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic: Ist die Party zu Ende?

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor 10 Jahren eingebracht

Siltronic: Weiteres Erholungspotenzial