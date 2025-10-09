Siltronic Aktie News: Siltronic macht am Mittag Boden gut

Siltronic im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 54,90 EUR.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 54,90 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,00 EUR zu. Mit einem Wert von 53,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 17.975 Stück.

Am 10.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,00 EUR. Gewinne von 20,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 42,26 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,100 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 329,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 351,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2026.

2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -2,698 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

