DAX mit neuem Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen hin
Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag gefragt

09.10.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 53,70 EUR zu.

Das Papier von Siltronic legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 53,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 53,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,80 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 4.364 Aktien.

Bei 66,00 EUR markierte der Titel am 10.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 22,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (31,70 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 40,97 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 46,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,10 Mio. EUR – eine Minderung von 6,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 351,30 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
