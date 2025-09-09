Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Freitagmittag ins Plus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 33,20 EUR.
Die Siltronic-Aktie konnte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 33,20 EUR. Bei 34,56 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 32,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 69.006 Siltronic-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 70,70 EUR erreichte der Titel am 13.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 112,95 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 4,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,100 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Datum
Rating
Analyst
30.07.2025
Siltronic Hold
Deutsche Bank AG
29.07.2025
Siltronic Halten
DZ BANK
29.07.2025
Siltronic Neutral
UBS AG
29.07.2025
Siltronic Hold
Jefferies & Company Inc.
14.07.2025
Siltronic Hold
Jefferies & Company Inc.
