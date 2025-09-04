Siltronic Aktie News: Siltronic springt am Dienstagmittag an

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 7,2 Prozent auf 38,80 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,2 Prozent auf 38,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 39,30 EUR. Bei 36,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 83.924 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 70,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 44,96 Prozent niedriger. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 18,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,100 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 46,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 29.07.2025 vor. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,32 Prozent zurück. Hier wurden 329,10 Mio. EUR gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 28.10.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Siltronic die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,698 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

