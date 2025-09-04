Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Vormittag zu

Kurs der Siltronic

Die Aktie von Siltronic zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 37,08 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 09:06 Uhr 2,4 Prozent. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 37,08 EUR. Bei 36,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.060 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 90,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (31,70 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 14,51 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

