Siltronic Aktie News: Siltronic legt am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 40,30 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,9 Prozent auf 40,30 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 40,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 40,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 14.155 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 42,84 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 351,30 Mio. EUR umgesetzt.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR ausweisen wird.

