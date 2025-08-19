DAX24.348 -0,3%ESt505.482 ±-0,0%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,57 +0,9%Gold3.326 +0,3%
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025 Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025
So entwickelt sich Siltronic

Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

20.08.25 09:25 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 36,04 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
36,46 EUR -0,28 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 36,04 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,94 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.599 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 112,26 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,00 EUR am 09.04.2025. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 11,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 351,30 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 329,10 Mio. EUR.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Siltronic dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
