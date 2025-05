Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 36,24 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 36,24 EUR. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,76 EUR nach. Bei 36,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 38.115 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 118,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Mit Abgaben von 11,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,132 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,17 EUR an.

Siltronic veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 343,50 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 345,80 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,566 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

