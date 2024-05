Sixt SE St Aktie News: Sixt SE St tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Sixt SE St im Fokus

Die Aktie von Sixt SE St gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sixt SE St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 77,95 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Sixt SE St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 77,95 EUR ab. Die Sixt SE St-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,55 EUR nach. Bei 79,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 146.794 Sixt SE St-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 122,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sixt SE St-Aktie somit 36,32 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 77,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sixt SE St-Aktie 1,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Sixt SE St-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,96 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 124,80 EUR aus.

Am 01.03.2024 äußerte sich Sixt SE St zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sixt SE St 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 871,28 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 744,51 Mio. EUR in den Büchern standen.

Sixt SE St dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Sixt SE St möglicherweise am 08.05.2025 präsentieren.

In der Sixt SE St-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

