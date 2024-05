Sixt SE St Aktie News: Sixt SE St tendiert am Vormittag seitwärts

Blick auf Sixt SE St-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Sixt SE St. Die Sixt SE St-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 77,85 EUR.

Die Sixt SE St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 77,85 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Sixt SE St-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,45 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Sixt SE St-Aktie ging bis auf 77,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,25 EUR. Zuletzt wechselten 12.398 Sixt SE St-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 57,23 Prozent Plus fehlen der Sixt SE St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sixt SE St-Aktie derzeit noch 0,96 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Sixt SE St-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,70 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 124,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Sixt SE St am 01.03.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 871,28 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 744,51 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,69 EUR je Sixt SE St-Aktie.

