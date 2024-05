SMI-Handel aktuell: SMI legt zum Start den Rückwärtsgang ein

SMI-Performance im Fokus

Der SMI verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Mittwoch fällt der SMI um 10:17 Uhr via SIX um 0,27 Prozent auf 11.822,44 Punkte zurück. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,266 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,327 Prozent auf 11.815,74 Punkte an der Kurstafel, nach 11.854,50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 11.783,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11.830,37 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 0,814 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2024, stand der SMI noch bei 11.332,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, notierte der SMI bei 11.438,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, einen Stand von 11.434,24 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,84 Prozent. Bei 12.050,29 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 11.064,90 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 0,89 Prozent auf 112,80 CHF), Givaudan (+ 0,47 Prozent auf 4.239,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,17 Prozent auf 469,50 CHF), Swisscom (+ 0,08 Prozent auf 492,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,06 Prozent auf 49,63 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Lonza (-1,74 Prozent auf 486,60 CHF), Richemont (-1,08 Prozent auf 142,25 CHF), UBS (-0,92 Prozent auf 28,05 CHF), Geberit (-0,86 Prozent auf 555,80 CHF) und Partners Group (-0,70 Prozent auf 1.198,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 443.028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 238,301 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

