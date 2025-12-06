DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin77.005 +0,4%Euro1,1645 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Smith&Wesson Brands öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

06.12.25 06:35 Uhr
Smith&Wesson Brands hat am 04.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,86 Prozent zurück. Hier wurden 124,7 Millionen USD gegenüber 129,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Übrigens: Smith&Wesson Brands und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

30.08.2019American Outdoor Brands BuyLake Street
01.11.2018American Outdoor Brands HoldCraig Hallum
21.06.2018American Outdoor Brands OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
21.06.2018American Outdoor Brands BuyLake Street
12.04.2018American Outdoor Brands BuyLake Street
DatumRatingAnalyst
30.08.2019American Outdoor Brands BuyLake Street
21.06.2018American Outdoor Brands OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
21.06.2018American Outdoor Brands BuyLake Street
12.04.2018American Outdoor Brands BuyLake Street
02.03.2018American Outdoor Brands OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
01.11.2018American Outdoor Brands HoldCraig Hallum
08.12.2017American Outdoor Brands HoldLake Street
17.11.2017American Outdoor Brands HoldLake Street
08.09.2017American Outdoor Brands HoldLake Street
02.06.2017American Outdoor Brands NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
