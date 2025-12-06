Smith&Wesson Brands öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Smith&Wesson Brands hat am 04.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,86 Prozent zurück. Hier wurden 124,7 Millionen USD gegenüber 129,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

