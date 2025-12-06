Smith&Wesson Brands öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Smith&Wesson Brands hat am 04.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,86 Prozent zurück. Hier wurden 124,7 Millionen USD gegenüber 129,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Nachrichten zu Smith&Wesson Brands
Analysen zu Smith&Wesson Brands
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|American Outdoor Brands Buy
|Lake Street
|01.11.2018
|American Outdoor Brands Hold
|Craig Hallum
|21.06.2018
|American Outdoor Brands Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|21.06.2018
|American Outdoor Brands Buy
|Lake Street
|12.04.2018
|American Outdoor Brands Buy
|Lake Street
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|American Outdoor Brands Buy
|Lake Street
|21.06.2018
|American Outdoor Brands Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|21.06.2018
|American Outdoor Brands Buy
|Lake Street
|12.04.2018
|American Outdoor Brands Buy
|Lake Street
|02.03.2018
|American Outdoor Brands Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.11.2018
|American Outdoor Brands Hold
|Craig Hallum
|08.12.2017
|American Outdoor Brands Hold
|Lake Street
|17.11.2017
|American Outdoor Brands Hold
|Lake Street
|08.09.2017
|American Outdoor Brands Hold
|Lake Street
|02.06.2017
|American Outdoor Brands Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
